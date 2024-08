Két kiskutyát találtak a Maros-parton Apátfalván – olvasható a település hivatalos facebook-oldalán. A bejegyzés szerint a kutyusok nőstények.

A jószágoknak most gazdát keresnek. Aki befogadná a kutyákat, a 06-20/533-28-53-as telefonszámon jelentkezhet. A posztban fotókat és videókat is közzétettek, így meg is lehet csodálni a kiskutyákat.