Szülőnek lenni eddig sem volt kis feladat, de ma még nagyobb kihívásokkal nézünk szembe, amikor olyan kérdésekkel szembesülünk, amelyek a mi gyerekkorunkban nem is léteztek. Ezt vallják az Edisonplatform szakemberei, akik évek óta keresik az Edison 100-asokat szerte az országban. Olyan jó gyakorlatokra, innovatív programokra, kezdeményezésekre, szervezetekre hívják fel a figyelmet ezzel, ahol valóban a gyerekek jövőre való felkészítése a cél. Ahol valóban azért dolgoznak a pedagógusok, a szakemberek, hogy a mai óvodások és iskolások megtalálják és megállják a helyüket a 21. század kihívásaiban. Ahol a jövőben felértékelődő készségeket fejlesztik. Ahol megtanítanak bátornak, kíváncsinak, kreatívnak, rugalmasnak is lenni. Ahogy megfogalmazták: nem is olyan régen még egy-egy emberöltő alatt 5-6 nagy technológiai innovációhoz kellett hozzászoknunk, ma pedig a reggeli kávé mellett vár ennyi. És ez csak az egyik része a gyorsulásnak. Ötödször választották Edison 100 listára a vásárhelyi Szabadság téri óvoda Klímanócskák programját fenntarthatóság kategóriában. Szeptember 6-ig várják a szavazatokat az edison100 online felületén, hogy kiderüljön, idén melyik szervezet kapja a közönségdíjat.

Bozókiné Szabó Ildikó, a Klímanócskák szakmai vezetője szerint azért választották ki őket ismét, mert az életkori sajátosságokat figyelembe véve játékos tevékenységekkel, kísérletezéssel, élménypedagógiával fejlesztik a gyermekek személyiségét. Tanítási filozófiájuk, hogy a környezettel harmóniában élő, ehhez megfelelő tudással és motivációval felvértezett gyermekek cseperedjenek náluk, minden programba bevonva a családokat.