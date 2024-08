A szegedi Reök és Delimo Cukrászdák alkotása, a Zöldmálna nevű torta lett idén Magyarország Cukormentes Tortája. A Magyar Cukrász Ipartestület és az Egy Csepp Figyelem Alapítvány versenyének eredményhirdetését csütörtökön délelőtt tartották a Parlamentben, ahol – mint arról korábban már beszámoltunk – vármegyei cukrászaink szinte házi versenyt rendeztek, a hat döntős alkotás közül ugyanis öt csongrád-csanádi cukrászok munkája volt.

Pisztáciás, málnás tortával nyerte meg a cukormentes kategóriát a szegedi REÖK cukrászda. Fotó: DM

Szegediek a dobogó mindhárom fokán

A Reök két tortával indult és az első két helyet szerezte meg, vagyis idén abszolút leuralta a mezőnyt. A győztes tortában, amely Novák Ádám és Csonka László alkotása, a zöld pisztácia mousse kellemesen édes ízét az élénkpiros málna-zselé savassága egészíti ki, és a rózsavíz teszi még különlegesebbé. A pisztácia roppan a fehércsokoládéval és megjelenik a piskótában is liszt formájában. A tortát fényes, rózsavizes málnazselé és szárított rózsaszirmok koronázzák. A második helyezett Fűszeres Vilmos Novák Ádám és Domonkos Noémi alkotása. Ennek ízvilága a mandula köré épül, ami héjas mandula lisztként a piskótában, magként a ropogós rétegben, illetve pasztaként a krémben is megjelenik. A mandulához a vilmoskörtét párosították, amit különböző fűszerekkel ízesítettek, mint például a kardamom, vanília és gyömbér.

A Virág Cukrászda Intuíció nevű alkotásával Gyuris László – aki már kétszer megnyerte ezt a versenyt – idén harmadik lett.

A dobogós szegedieken kívül a legjobbak között versenyzett még a makói Papp Cukrászda Landori mogyoró nevű tortája, amelyet Papp Dániel álmodott meg, illetve a hódmezővásárhelyi Marcipán Cukrászda Eperke nevű édessége, amely Horváth Zsófia és Benczur Sándor alkotása.

A REÖK a Magyarország Tortája versenyben is díjazott lett

A Reök-Delimo csapat egyébként egy harmadik díjnak is örülhetett. Indultak ugyanis a Magyarország Tortája versenyben is, ahol Fekete Gyöngy névre keresztelt alkotásuk harmadik lett. Ennek a tortának a két fő alkotóeleme a fekete ribizli és a fekete szeder, amelyeket a kötelezően felhasználandó „szuperélelmiszerek” sorából a törökmogyoró és a piemonti mogyoró egészít ki. Plusz textúraként a karamell is megjelenik a finomságban. A tetején lévő áthúzóba timur bors is került.