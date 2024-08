A fesztiválok a fiatalok számára nemcsak a buliról szólnak: legalább ennyire fontos számukra a közösségi élmény. Nincs ez másként a SZIN esetében sem. Ahogy mondani szokták, aki él és mozog, ilyenkor kint van a Partfürdőn, ebből pedig az is következik, hogy egyáltalán nem mindegy, ki hogyan jelenik meg. Ma már nagyon kevesen öltöznek úgy, ahogy egyébként a helyszín megkívánná: a szárazság miatt jelenleg rendkívül poros strandra a mindennapokban bőven megtenné egy póló és egy rövidnadrág, ehelyett azonban kész partiszettet villant szinte mindenki – elsősorban a lányok. Ilyen szemmel is körbenéztünk, ki hogyan divatozik, illetve hogyan igyekszik felhívni magára a figyelmet.

Az idei fesztiváldivatot is a hőség diktálja: falatnyi rövidnadrág és apró felső a leggyakoribb kombináció a lányoknál. Fotó: Karnok Csaba

Falatnyi ruhadarabok

Az időjárás idén is kedvez azoknak a fesztiválozóknak, akik szeretnék a lehető legtöbbet megmutatni testükből: még késő este is elég meleg van ahhoz, hogy akár egy melltartó vagy fürdőruhafelső is elégséges legyen egy fenék alá érő rövidnadrággal kombinálva. Ezt a megoldást előszeretettel alkalmazzák a fiatalok idén is. Ennek kicsit szolidabb verziója, amikor minderre egy necc felsőt is felhúznak, ami ugyebár nem takar semmit, de mégiscsak valamiféle ruha illúzióját kelti, illetve amikor nem csupán két melltartókosár, hanem alatta egy kis csipke is takarja a testfelületet.

Láncos gumicsizmában is buliznak

Sok fiatal a fesztiválmegjelenést csillogó, arcra és és testre ragasztott kövekkel, illetve a hajba rakott kiegészítőkkel teszi teljessé. Ez ma már szintén teljesen általános, így ezzel sem lehet ma már kitűnni a tömegből. Összességében sokkal jobban járnak, akik valami egyedit találnak ki, ebből azonban idén szinte alig láttunk egyet-kettőt. Mi már ide soroljuk azt is, aki például a nyári szereléséhez csizmát húzott – ebből láttunk láncos gumi, illetve bőr változatot is. És egyikről sem tudjuk elképzelni, hogy kényelmes vagy komfortos lenne. Szintén sokan megnézték azt az egy-két fesztiválozót, aki FFP2-es maszkkal jelent meg. Bár a por ellen valószínűleg véd, a menőségfaktort elég rendesen csökkenti ez a kellék, így ha hasznossági szempontból is került elő, ezt azért annyira nem javasoljuk.