Hétfőn debütált a nagyközönség előtt Magyarország tortája és Magyarország cukormentes tortája. Utóbbira a szegediek most különösen odafigyeltek, hiszen a REÖK és Delimo Kézműves Cukrászdák képviseletében Novák Ádám és Csonka László alkotása lett az a versenygyőztes cukormentes édesség, amit az egész országban meg lehetett vásárolni államalapításunk ünnepéhez kapcsolódóan.

Rengetegen voltak kíváncsiak a kétnapos ünnep alatt a győztes cukormentes szegedi tortára. Fotó: Gémes Sándor

A zöld málna tortában pisztáciahab, málnazselé, fehércsokoládé és rózsavíz is van, egy szelet pedig mindössze 10,5 gramm szénhidrátot tartalmaz. Sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy két nap alatt közel 17 ezer szeletet adtak el belőle a fővárosi augusztus 20-i rendezvénysorozat kiemelt helyszínén, illetve a két szegedi cukrászdában.

– A Magyar Ízek Utcájába 12 ezer szeletet vittünk hétfő reggelre, majd másnap hajnalban még ezret, azonban ez sem bizonyult elégnek: 20-én 17 órakor, vagyis két órával zárás előtt minden tortaszeletünk elfogyott és még ezt követően is sokan keresték – mesélte Novák Ádám. A két szegedi cukrászdában, a Reök-ben és a Delimoban az ünnep két napján 3500 szelet fogyott el a zöld málnából – lényegesen több, mint Magyarország tortájából. A Mákvirágból ugyanis 2200 szeletet adtak el.

– Volt, akinek az egyik, és volt, akinek a másik ízlett jobban. De sokan dicsérték a cukormentes tortánkat: például azért, mert nem érződik rajta, hogy édesítőszerrel készült, a hölgyeknek pedig a rózsavíz is tetszett benne – mesélte Novák Ádám.

A szegedi cukrászdákból látták el egyébként a Magyarország tortáját készítő váci Édes vonal cukrászdát is a Zöld málnával, oda 1500 szeletet szállítottak. Összesen tehát több mint 18 ezer szelettel készültek a cukormentes finomságból a kétnapos ünnepre. A Mákvirágból a Szegedre készült 2200 szelet mellett 3 ezer szeletet vittek Budapestre is, vagyis összesen több mint 23 ezer szelet tortát gyártottak le augusztus 20-a tiszteletére. Ehhez a hatalmas mennyiséghez nagyjából 10 cukrász közel egy hónapos feszített munkájára volt szükség. A finomságokat lefagyasztották, hiszen szállítani is csak így lehet anélkül, hogy minőségi romlást szenvedne ebben a hőségben.