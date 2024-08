A Király-tó körüli munkálatok befejeződtek és a haltelepítés is megtörtént. Augusztus 17-től, vagyis szombat reggel 7 órától ismét lehet horgászni a tavon! Néhány változás is lesz, ezért az új feltételekről érdemes tájékozódni a Mocsár Lokál közösségi oldalán. A napijegy is a szórakozóhelyen váltható.