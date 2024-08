Az ünnepi tűzijáték hang- és fényhatással jár. Az Orpheus Állatvédő Egyesület tapasztalata az, hogy az állatokra a tűzijáték fénye és hangja sokként hat, ami miatt elszökhetnek – írták lapunkhoz eljuttatott közleményükben.

De ugyanerre figyelmeztet a szegedi Tappancs alapítvány is. Azt javasolják, hogy ne vigyük kutyánkat az ünnepség helyszínére A zaj- és a fényhatás óriási pánikot kelthet bennük, és akár kilométerekre is elkóborolhatnak. Szerencsés esetben befogja egy szervezet, de rosszabb esetben akár egy autó alatt is végezheti.

Fontos óvintézkedés, hogy az állatokat nem szabad egyedül hagyni. Ha programunk van, de nem szeretnénk egyedül hagyni négylábú barátunkat, kérjünk meg egy ismerőst vagy családtagot, hogy vigyázzon rá, amíg nem jövünk haza. Ha ez nem megoldható, akkor keressünk fel egy kutyapanziót.

Érdemes a tűzijáték alatt megpróbálni elterelni az állat figyelmét, mert akkor a negatív élmény mellett pozitívot is fog gyűjteni. A petárdázás alatt például dobáljon le a földre apró falatokat – amíg a kutya ezeket szedegeti, addig sem a zajokra figyel. A hanghoz akár előtte is el el lehet kezdeni hozzászoktatni: videóról lejátszott hanghatásokkal, amit először halkan, majd egyre hangosabban szoktatjuk hozzá, ami közben folyamatos lehet a játék és a jutalmazás. Ez segíthet abban, hogy ha újra találkozik ilyen helyzettel, ne negatív élményként élje meg.

Az arra érzékeny állatoknál ajánlott az erre kifejlesztett növényi alapú nyugtatót adni megelőzés céljából. Mindenképpen akkor kezdjük el adagolni a szert, amikor még nyugalom van. Kérjünk állatorvosunktól tanácsot. Ha tudjuk, hogy a kutyánk fél a tűzijátéktól, időben szerezzük be a számára ajánlott szereket, sokkal nyugodalmasabb, könnyebb lesz így átvészelni a zajos időszakot.