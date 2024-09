A legmodernebb technológiával, lézeres távérzékeléssel és 360-as kamerákkal szkennelik be a Szeged közterületein lévő fákat a városi hősziget-hatását csökkentő Cool LIFE projekt keretein belül.

Térképre kerülnek Szeged fái. Fotó: Cool LIFE Szeged

A városi zöldfelületek – akárcsak az áram- vagy vízvezetékhálózatok – tervezett, szabályozott telepítést, folyamatos karbantartást és gondozást igényelnek, ezért is fontos, hogy pontos és rendszeresen frissülő nyilvántartás legyen róla. Szeged fáiról két nagyfelbontású kamera, és egy lézeres távérzékelő segítségével készítenek hatalmas felbontású 3D képeket, amelyeket egy nagyon pontos GPS antenna segítségével helyeznek el az így létrejövő 3D-s szegedi terekben. Az így kapott adatbázis tehát nem csak egy rendkívül részletes nyilvántartás, ami segítség a mindennapi várostervezői, gondozási folyamatoknak, hanem egy részletes adatbánya is, ami rengeteg hasznos információt szolgáltat a klímaváltozást, városi hőséget és növényzetet elemző kutatóknak, szakembereknek is. Ez a fejlesztés smart city elem is, hiszen az adatok elemzését egy komoly szoftveres háttér és a mesterséges intelligencia is segíti. A most kialakításra kerülő digitális fakataszterbe a Kiskörúton belüli teljes faállomány, illetve néhány körúton kívüli park, utcai fasor is bekerül majd.