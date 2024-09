Balaton. A magyar tenger évtizedek óta a hazaiak elsőszámú turisztikai célpontja. Ha nyár, akkor Balaton – a legtöbb középkorú felnőtt álmai vakációja volt, ha el tudott tölteni néhány napot a hatalmas tónál és saját gyermekeiket is előszeretettel viszik oda strandolni. Bár idén a vendégéjszakák tekintetében minimális visszaesés mutatkozik, azért még mindig megvan a maga bája ennek a területnek, akár az északi, akár a déli partról beszélünk. És nemcsak azok számára, akik vízbe vágynak, hiszen a természeti szépségek akár a parton ülve vagy a környéken sétálva is szemet gyönyörködtetők, a környező dombságok várják a túrázni vágyókat, de akár biciklivel vagy autóval körbeutazva is számos élményt tud okozni ez a vidék.

Idén egyébként az időjárásra sem lehetett panasz: alig volt olyan időszaka a nyárnak, amikor ne lett volna kellemesen enyhe a víz és tökéletes az idő a napozáshoz, úszáshoz. Nem kellett tehát aggódni azon, hogy kárba megy a szállásfoglalás, szinte mindenki felhőtlenül nyaralhatott most a magyar tengernél. Ezeket az élményeket örökítette meg Török János fotóriporter kollégánk, és azt is megmutatja most olvasóinknak, ő mit tart a legszebbnek ezen a vidéken.