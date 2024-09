Hétfőn indul Csengelén a Millió lépés az iskoládért elnevezésű program. Nem kell mást tenni, mint letölteni a Millió lépés applikációt és kiválasztani az iskolát, mindenhova vinni a telefont magunkkal, és napi egyszer belépni az applikációba, hogy az adott napi lépésszámunkat szinkronizálja. Ha a telefon nem szinkronizálja át a lépésszámláló adatait, akkor manuálisan is hozzá lehet adni. Hét Kék kört kell most is megtenni, és akkor az iskola bekerülhet a sorsolásba, ahol egyebek mellett 100 iskola ismét 1 millió forintot nyerhet.

Millió lépés az iskoláért. Illusztráció: Shutterstock