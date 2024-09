Kilencvenedik születésnapját ünnepelte Hódmezővásárhelyen Katona Imre Sándor. Az önkormányzat nevében Berényi Károly alpolgármester köszöntötte, aki átadta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő oklevelét is – erről a városi gyorshír szolgálaton számolt be az önkormányzat. Katona Imre Sándor a Rákosi-korszakban katonatisztnek készült, de az egyik tiszt meghallotta, hogy Istenről énekelt és kényszermunkára küldte egy bányába. Az ünnepelt dolgozott többek között Németországban, az egykori Szovjetunióban és szülővárosában, Hódmezővásárhelyen is. Katona Imre Sándor két gyermek édesapja.