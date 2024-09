Több mint harminc liter akrilfesték, ugyanennyi alapozó és ötszáz vászon, illetve karton állt a PsychArt24 művészeti maraton résztvevőinek rendelkezésére. A festészeti akció szokás szerint pénteken délben startolt el a József Attila Tanulmányi és Információs Központban, és egészen szombat délig tart. Ebben a 24 órában bárki csatlakozhat a programhoz, amely során pszichoszociális fogyatékossággal élők és az egészséges résztvevők egy közös térben alkotnak szabadon.

Zerza Péter a PsychArt24 művészeti maraton elmaradhatatlan résztvevője kezdéstől kapuzárásig. Idén több kisebb kép megalkotása mellett döntött. Fotó: Török János

Országossá nőtt a művészeti maraton

Évről évre népszerűbbé válik a rendezvény, amelyet 14 éve a fővárosi Semmelweis Egyetem Moravcsik Alapítványával közösen indítottunk. Több város is bekapcsolódott, például Győr, Pécs, Kecskemét, Gyula, Békéscsaba. Úgy néz ki, hogy egy országos rendezvénnyé növi ki magát a PsychArt24 művészeti maraton, amelynek az a célja, hogy felhívja a figyelmet a mentális betegségekre, az ezekben a betegségekben szenvedők és családjuk életére. Továbbá lehetőséget biztosít arra, hogy a mentális betegséggel élők közösségi programon vegyenek részt

– mondta el lapunknak Kálmán János tanszékvezető, a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinikájának igazgatója, a PsychArt24 művészeti maraton szegedi főszervezője.

Együtt alkot a pszichiáter, a páciens és a hozzátartozó

Mentális betegséggel élők és családtagjaik közül is többen részt vesznek a festészeti maratonon, de a klinikai dolgozók és a Szegedi Tudományegyetem hallgatói is szép számmal ragadtak ecsetet.

– Minden évben ötszáznál több festmény születek, amelyeket a maraton után egy független zsűri bírál el, majd vándorkiállítás formájában mutatjuk be az elkészült művek válogatását országszerte. A legjobb képek a szegedi Pszichiátriai Klinika épületének közösségi tereiben kerülnek falra, és nagy örömére szolgálnak mindannyiunknak. Vannak olyan képek is, amelyeket aukcióra bocsátunk, a bevétellel a klinika alapítványát támogatjuk, ezáltal pedig azt, hogy a következő években is meg tudjuk valósítani ezt a rendezvényt – fejtette ki Kálmán János pszichiáter, aki maga is minden alkalommal készít egy-egy képet a 24 órás művészeti maratonon.