Az olaszországi Velence létrejötte a természet és az ember közös munkájának köszönhető. Környezeti feltételeit a természeti tényezők alakították.

Fotó: Shutterstock

A város eredete a népvándorlás idejére nyúlik vissza. Velence számos történelmi műemléket őriz, amelyek közül néhány az UNESCO világörökség része. A város sokrétű kereskedelmi kapcsolatainak révén egészen sajátos művészetet tudhat magáénak. Ráadásul még a szerelmesek és a nászutasok városa is. Aki járt már ott, nemcsak nászutasként, hanem mondjuk csak simán, turistaként, rabul ejtette Velence, természetesen a szó legjobb értelmében. Nagy Gyöngyi hódmezővásárhelyi történész, pedagógus is így járt. Nincs hozzáfogható város, vallja, nemrég egy előadást is tartott róla és a delmagyar.hu podcast csatornájával is megosztotta gondolatait.