– Mindig szívesen jövök a Hagymatikumba, szeretem az itteni rendezvényeket is: a jó kedvet, a vidámságot – mondta a helybeli nyugdíjas, Szabó Zoltánné a makói fürdő keddi nyugdíjas találkozóján, amely a szórakozáson kívül az egészségmegőrzésre is lehetőséget kínált. Szabóné elárulta, ez utóbbival is élt, megmérette a vércukor- és a koleszterinszintjét, valamint a vérnyomását is. Minden eredménye jó volt.

Magyar Rózsa volt a nyugdíjas találkozó sztárvendége Makón. Fotó: Szabó Imre

A nyugdíjas korosztály sztárja

A makói fürdő rendszeresen szervez az idősebb korosztálynak hasonló programokat – sokan már visszajáró vendégként jönnek. Akik kedden látogattak el ide, az egészségügyi szűrővizsgálatokon kívül szárazföldi és vízi tornán vehettek részt, sőt különböző masszázsokat is kipróbálhattak. Ami pedig a szórakozást illeti, az étkezőben mintegy két órán át énekelt és muzsikált a városszerte ismert vendéglátós muzsikus, Sztojkó Mihály. Sztárvendéget is hívtak; Magyar Rózsa csárdásokat, operetteket, népdalokat és saját szerzeményeket hozott. Nem először járt már Makón, a fellépés előtt kedvesen és szerényen nyilatkozott.

– Itt otthon érzem magam. Ez a korosztály az én közönségem – mondta, és hozzátette, legutóbb is nagy szeretettel fogadták. A műfajt pedig – megtudtuk – azért szereti, mert gyermekkorában a nagyszüleitől mindig ezt hallotta.