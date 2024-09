Furcsa dolgokat produkál a természet. Néhány éve arról írtunk, hogy alma alakú elszíneződést talált egy csertölgy törzsében Marozsán Zoltán, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium szakoktatója, amikor a legnagyobb motorfűrészgyártó cégnek szervezett regionális versenyt a Komárom-Esztergom vármegyei Császár községben. A különös képződménynek könyvtárnyi szakirodalma van, az a neve, hogy álgszetesedés. Az iskola diákjai pedig nemrég a Zempléni-hegységben járva bukkantak erre a különleges, szív alakú odvasodásra, amelyet gyorsan többen le is fényképeztek.

Varga Mátyás, az ásotthalmi erdészeti iskola diákjai a különleges szív alakú odvasodást fotózza. Fotó: Arany T. János

A szakirodalom erről azt mondja, hogy a kéregkabát élettelen, elhalt sejtekből, szövetekből áll, amelyen az odvasodást okozó aprócska élő szervezetek nem tudnak áthatolni és nem is tudnak megtelepedni. Ezek a szervezetek csak a sérüléseken keresztül hatolhatnak a fa testébe. A sérülés a zárt kaput kinyitja az odvasodást okozó apró élőlények előtt, és elkezdődik a fa pusztulása. De mi nyithatja ki a kaput? Például a magyar faápolók „totemállata”, a fakopács, amely a fa belsejében lévő táplálékot kutatja. Ugyancsak sebeket ejthetnek a kisebb állatok, de a fát támadó rovarok is. Valószínűleg itt is ez történt.