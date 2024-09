A vendéglátó Diófába három vármegye legjobb pacalosai érkeznek a hétvégén a XV. Pacalpárbajra. Bács-Kiskun vármegyéből a szabadszállási Zöld Ász, Békésből a békési Kira Vendéglő és a szegedi Fasor kínálja majd a főztjét a szervező Diófa pacaljai mellett. A szervező és a meghívott vendégek a beszállítóval kiegészülve pacalos tízórai mellett beszélték meg a hétvégi rendezvény részleteit. Megtudtuk, körülbelül egy tonna marhagyomorral készül a beszállító cég.

Nincs is jobb mint egy tányér pacal tízóraira. Fotó: Török János

– Sajnos úgy látom, hogy Szegeden haldokolva szenvednek, vagy már meg is haltak a gasztronómiai fesztiválok. Arra gondoltam, próbáljunk meg egy baráti rendezvény összehozni – mondta Veres Orsolya, a szervező Diófa tulajdonosa, akinek meghívására érkezik Szegedre Szabadszállásról Szabó Imre és csapata, Békésből pedig Ásós Géza.

– Számomra megtiszteltetés volt, hogy elhívtak a zsűribe. Azt hittem, hogy versenyezni hívnak, de én nem versenyzek. Ha elindulnánk főzőversenyen, biztos, hogy mindenki minket, vagy engem akarna megverni, letaszítani a trónról. De nincs trón. Mi főzünk és ebből élünk. Tévéműsorokba se mentem el. De amikor érkezett ez a megkeresés a szervezők részéről, félretettem mindent, és jövünk és jól érezzük magunkat – mondta Ásós Géza.

A hétvégi XV. Pacalpárbaj résztvevői és zsűritagjai egyeztettek hétfő délelőtt a tápéi Diófában. Fotó: Török János

Szabó Imre, aki úgy mutatkozott be, hogy ő a Zöld Ász tulajdonosa, üzletvezetője, udvarosa és felszolgálója, azt mondta, régóta nem vállal kitelepülést, de amikor a szegedi szervezők megkeresték, megkérdezte a kollégáit, és úgy döntöttek, jönnek.

A vasárnapi Pacalpárbajra több mint 30 csapat nevezett. De aki nem versenyzik, az sem marad éhen: a szabadszállásiak kizárólag klasszikus pacallal érkeznek, Ásós Gézáék a csülkös pacal mellé töltött káposztát is készítenek, a Fasor is érkezik pacallal, amit marhaínnal dobnak fel, a Diófa pedig többek között ínyenc pacallal is készül, amiben füstölt csülök, velő, kakastaréj, kakastöke és köröm is van.