– Azok a foglalkozások, amelyeket itt a kollégák tartanak, jelentősen hozzá tudnak majd járulni ahhoz, hogy fejlődjön a fiatalok pénzügyi tudatossága – mondta a makói Návay Lajos Technikum kitüntetett közgazdásztanára, Pipisné István Ildikó az iskola első emeletén a Pénziránytű Alapítvány segítségével kialakított, kedden átadott új oktatóteremről. Mint fogalmazott, itt szórakoztató és játékos formában, szabadulószoba-jelleggel mélyíthetik el ismereteiket a témában a minél tudatosabb pénzügyi döntések jövőbeni meghozatala érdekében.

A Pénziránytű Alapítvány segítségével felszerelt terem a pénzügyi tudatosság otthona lesz. Fotó: Szabó Imre

A Pénziránytű segített

Az iskola, mint Papós András igazgatótól megtudtuk, régóta kapcsolatban van a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Bankszövetség és a Diákhitel Központ által 2008-ban életre hívott Pénziránytű Alapítvánnyal, amely a pénzügyi tudatosságot hivatott fejleszteni. Diákjaik például rendre kitűnően szerepelnek az általuk szervezett versenyeken is. Minden bizonnyal ezt is elismerték azzal, hogy elnyerték a Pénziránytű Iskola címet, azaz az alapítvány egyik bázisiskolájává váltak.

– Ilyen az országban jelenleg mindössze tíz van. A Dél-Alföldön mi vagyunk az egyetlenek – hangsúlyozta.

Ennek köszönhető, hogy a technikumban felavatták az új termet – ami természetesen az egyik már meglévő tanterem és hagyományos órákat is tartanak benne továbbra is. Azokon kívül viszont vendégeket is fogad: diákokat hetediktől tizenkettedik évfolyamig.

Továbbképzést is tartottak

– A cél az, hogy aki itt részt vesz egy foglalkozáson, értse, hogy a bankban miről van szó, vagy hogy miről szólnak a pénzügyi hírek, az ilyen témájú reklámok – hangsúlyozta a igazgató. Hozzátette, ettől azt remélik, hogy mondjuk saját vagy családi költségvetésüket is átgondoltabban állítják majd össze.

Az alapítvány ennek érdekében továbbkénezte az iskola pedagógusait, illetve tabletek és klímaberendezés beszerzését is támogatta.