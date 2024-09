Vasárnap rendezik a rovarfogó növények napját a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjében, ahol az érdeklődőknek több ismert és néhány ritkább szárazföldi húsevő fajt és fajtát is bemutatnak. A tematikus napon előadásokon mutatják be a rovarfogó növények különleges életét, a vendégek gyakorlati tanácsokat kaphatnak a húsevő növények otthoni tartásához és szaporításához, és az is kiderül, milyenek az egzotikus gyümölcstermő és dísznövények tartásának lehetőségei Magyarországon. Az érdeklődők mikroszkópon keresztül figyelhetik meg a csapdák felépítését, a gyerekeket ügyességi játékokkal, kézműves-foglalkozásokkal várják.