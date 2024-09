Szilva, fokhagyma, gomba, lestyán, csombor és tárkony, illetve kolozsvári szalonna is került a furfangos góbé székely lecsójába, mellé pedig házi pityókás kovászos kenyér járt. A határon túli ízeket a paprika-paradicsom-hagyma alkotta hazai klasszikussal ötvöző versenylecsó ezúttal arany fakanál minősítést ért a múlt hétvégi Szentesi Lecsófesztiválon remekül szereplő Vásárhelyi Ízök Fesztiválja csapatának. A kapitány, Csáki Zsolt lapunk kérdésére elmondta: úgynevezett fúziós, különböző étkezési kultúrák konyhaművészetét ötvöző ételüknek a szilva is fontos része volt, édes jellegével kitűnően egészítette ki az egyébként savas, sós, füstös ízvilágot. De olyan finomságok is sokat adtak a karakteres végeredményhez, hogy a fokhagymát csak a főzési idő nagyjából kétharmadánál kapta meg az étel.

A lecsó, ami összeköt: a díjnyertes székely változat. Fotó: Vásárhelyi Ízök Fesztivál csapata

A csapat tavaly a mexikói konyhának hódolt a lecsófesztiválon, előtt pedig a görögös ízeket ötvözték a lecsóval. Vásárhelyen vagy Szentesen egyébként a séf elmondása szerint mindig is nagyon népszerű volt a rizses változat. Számára pedig e klasszikus ételnek a bája összetartó erejében rejlik. Olyasfajta érzést közvetít, ami inkább az együttlétről, az emelkedett hangulatról, a baráti beszélgetésekről szól. Erdély pedig különösen közel áll Zsolt és csapata szívéhez. Kifejezetten inspiráló találkozásuk volt a székely menyecskék főztjével a tavalyi Ízök Fesztiválján. Felelevenítették bennük az erdélyi ízek iránti lelkesedést.

Az arany fakanállal elismert lecsóhoz betétként kukoricadarás, füstölt- és darált húsos raguval töltött paprikát, illetve gombócokat kínáltak. Grilleztek még hozzá padlizsánt, gombát, tárcsán pedig marhahúsból gyúrt micset sütöttek.

Eközben már javában készülnek a szeptember 14-én, szombaton tartandó XII. Vásárhelyi Ízök Fesztiválja rendezvényre, amely ismét a Tájházba költözik, hogy ott bemutatkoznak Vásárhely és a térség tradicionális ételei. Lesz ismét főzőverseny, amelyre szeptember 12-ig lehet még nevezni. De ott hirdetik ki a VI. Butellás Pálinka Mustra eredményeit is.