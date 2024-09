– Nagyon izgalmas, időutazással felérő feladat volt – mondta Horváth Erzsébet, a makói Návay Lajos Technikum közgazdász-tanára, aki a legtöbbet dolgozott az iskola most megjelent, századik születésnapra összeállított tablókönyvén. Hozzátette, a tablók nem csupán az iskola díszei, valóságos kordokumentumok.

Az első tabló a makói Návay-iskolában. Fotó: Szabó Imre

Tabló, mint mestermunka

– Sokat elárulnak például egy-egy korszak hajviselési szokásairól, divatjáról. Azt is érdekes megfigyelni, hogy a régi darabok némelyike valóságos kézműves mestermunka: a portréfotók akkoriban egyesével készültek, ezekből állították össze a tablót, háttérnek nem egyszer olyan anyagot használva, mint a filc vagy a színes karton, illetve a fa. Megfigyelhetők rajtuk az akkor népszerű színek, betűtípusok is – mesélte. Ezért is lehet mondani, hogy minden középiskola egy kicsit múzeum is.

Kutatni is kellett

A könyv 350 példányban jelent meg, bő százoldalas és száz esztendő tablóit mutatja be. Ezek egy része jelenleg is látható a Návay-iskola, vagyis Keri folyosóinak falain. Sajnos nincs meg minden végzős osztályé, előfordult ugyanis, hogy némelyik úgy tönkrement, hogy nem lehetett már helyreállítani, egyik-másik pedig elveszett. És az is igaz, hogy nem mindegyik osztály készített tablót. A gyűjtőmunka egyébként több mint egy éven át tartott. Nem csak a tablókat kellett lajstromozni, de az osztálynévsorokat is, ami esetenként komoly kutatómunkát igényelt.

Jó néhány tabló a folyosón és a Horváth Erzsébet kezében lévő könyvben. Fotó: Szabó Imre

A tablók összegyűjtéséről szóló felhívás egyébként a Délmagyarországban is megjelent. Ennek nyomán több eltűnt, megsemmisült példányról került elő legalább fotó. Ezeket is megörökítették a kötetben. Mi több, az összeset – egészen napjainkig – az iskola honlapján is lehet böngészni.

– A legérdekesebb sztori azé a tablóé, amelyiket csak most, utólag, a könyv közelgő megjelenésének hírére készítettek el az akkori diákok – árulta el Horváth Erzsébet.