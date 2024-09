Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte az önkormányzat Helya Mihálynét, akinek 3 gyermeke, 7 unokája, 11 dédunokája és 2 ükunokája van. Helya Mihályné mindig jókedélyű és szerencsére jó az egészsége is, pedig nem volt könnyű élete, már 14 évesen dolgozott a szegvári kendergyárban, majd a Gorzsai Tehenészetben, innen ment nyugdíjba is. Bírósági ülnök is volt 2 évtizeden át. Hódmezővásárhely önkormányzata nevében Berényi Károly alpolgármester virágcsokorral köszöntötte Helya Mihályné és átadta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő oklevelét is – közölte a város gyorshír szolgálata.

Forrás: https://www.facebook.com/vtvvasarhely