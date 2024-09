A rendezvény fővédnöke idén lapunk újságírója, Szabó Imre volt. Ő éppen egy éve esett át vesetranszplantáción, a hosszúra nyúlt operáció alatt pedig vért is kapott.

– Az olyan bonyolult beavatkozások esetében, mint az enyém is volt, szükség van transzfúzióra, de van aki már a dialízis alatt is kap. A vese ugyanis fontos szerepet játszik a vérképzésben, így a betegek vérszegénnyé válhatnak. Én tehát a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy a véradás valóban életet ment, hiszen ha nem lett volna vér, a műtétem sem lett volna sikeres – mondta kollégánk, aki emiatt nem csak vesedonorjának hálás új életéért, hanem a véradóknak is.

Így segíteni pedig nem is nagy dolog.

Tizennyolc éves korom óta vagyok véradó, 3 havonta járok. Rájöttem ugyanis, hogy ez a saját egészségem szempontjából is jó: nincs magas vérnyomásom és a vércukrom is rendben van

– mesélte a 62 éves Sándor Imre, aki szerint 8-10 percet eltölteni a véradóágyon így nemcsak jótett, de kifejezetten hasznos is.

A szegedi, Honvéd téri Véradó Intézetben a Civil véradás még pénteken is tart, 7 és 14 óra között várják a segíteni vágyókat.