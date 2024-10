Nem tudni, hogy mitől ilyen boldog a képen látható kis fóka. Annyi biztos, hogy jól érzi magát a Szegedi Vadasparkban, de az is lehet, hogy közrejátszik benne, hogy október 4-én volt az Állatok Világnapja, amit a vadasparkban két napon át ünnepeltek. Sajnos, most vasárnap az időjárás nem volt túl kegyes, de az állatkert rossz időben is érdekes, ráadásul egy teljesen másik arcát mutatja, mint a nyári, tűző napsütésben.

Jó dolga van az állatkerti fókának. Fotó: Szegedi Vadaspark

Október negyedikén a Szegedi Vadasparkban több állomáson játékos feladatokkal készültek az óvodás és iskolás csoportoknak. Vasárnap pedig a családokat várták hasonlóan izgalmas állomásokon 10 és 16 óra között.

Ezen a napon látták vendégül az örökbefogadókat is. A pótszülők az Elefántháztól csoportokra bontva látogatták meg az örökbefogadott állataikat az állatkert munkatársainak vezetésével.

Firenzében, egy 1931-ben tartott környezetvédelmi konferencián merült fel először az Állatok Világnapjának (World Animal Day) gondolata. Az október 4-e pedig azért lett a kiválasztott nap, mert ez Assisi Szent Ferenc halálának napja, egyúttal emléknapja is. Ez a nap tisztelgés az állatok védőszentje, Assisi Szent Ferenc előtt, aki már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen.