Régi, kedves barátként üdvözölték szombat este az IH Rendezvényközpontba érkezők Tim és Rory Baileyt. Akik nem beszéltek angolul, ők is nagy mosollyal kísért „hello”-val, kézfogással vagy vállveregetéssel jelezték, hogy mennyire örülnek a viszontlátásnak. Az angol zenészek, apa és fia tíz éve immár elmaradhatatlan fellépői az öreg rockerek bulijának.

Tim Bailey, Kelemen István, Kelemen Marci, Rory Bailey és Prekop Győző alkotta szombaton a Pepper Teas formációt. Fotó: Koós Kata

Pepper Teas: egy bandában a magyar és az angol zenészek

A buli ötletgazdája Kelemen István, a szegedi rockélet vezéregyénisége, aki 1962 óta dalol, püföli a dobokat és fújja a szájharmonikát a városi rock'n roll rajongók legnagyobb örömére. Fia, Marci szintén zenészként, zongoristaként találta meg hivatását. Idén immár végleg átvette a stafétát édesapjától, az öreg rockerek bulija szervezését most már ő viszi tovább. Marci angliai tartózkodása során egy zenekarban zenélt Tim és Rory Bailey-vel, innen ered az évtizedes barátság.

Nagyon jó barátok vagyunk Marcival, és már többször felléptünk a szegedi borfesztiválon is. Egyszerűen beleszerettünk Szegedbe. Az ételekbe, az emberekbe és persze az öreg rockerek bulijába, amelynek a közönsége csodálatos, mindig megőrülnek, végigtáncolják az estét

– mondta el Tim Bailey, majd fia, Rory vette át a szót.

– Már szponzorunk is van, a Dóm Hotelben kaptunk szállást, imádjuk. Sima szabadságra is szívesen jövünk Szegedre, szeretjük a várost. A közönség mindig nagyon barátságos, az utcán is ránk köszönnek, megállítanak beszélgetni – tette hozzá Rory.

Az angol zenészek Szegeden közösen lépnek fel Kelemen Istvánnal és Marcival, a professzionális angol-magyar apa-fia bandának a Pepper Teas nevet adták.

– A paprika Szegedre, a tea Angliára utal – magyarázta Marci, aki kitért arra is, hogy mit jelent számára édesapjával közös bandában fellépni.

Édesapám az egyik példaképem, brutálisan jó élmény vele együtt zenélni

– mondta.

– Felemelő érzés látni, hogy Marci ugyanazt vallja világnézetileg, zeneileg és emberileg is, mint én. Nagyon büszke vagyok, hogy ilyen remek zongorista vált belőle, zenélés közben egy szemvillanásból értjük egymást – tette hozzá Kelemen István.