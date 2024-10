Egy hete Szőregen adtak át új futópályát 150 millió forint értékben, önkormányzati forrásból, most szombaton pedig Tápén avattak fel egy futókört, amelyet azonnal birtokba is vettek a sportolók.

Már a megnyitó után birtokba vették a sportolók a futókört. Fotó: Török János

Futókörrel gazdagodtak

Kovács Tamás gazdasági alpolgármester az átadón arról beszélt, hogy Szeged egy zöld város, és azt tűzték ki célul, hogy a legegészségesebb város is legyen.

– Ezért a Sport és Fürdők Kft. rengeteg sporteseményt szervez, és lehetőséget ad a szegedieknek a testmozgásra. Ennek egy fontos pontja a mostani, amikor átadtuk ezt a futókört Tápén. A pálya 805 méter hosszú, és a Halas, Bencfahát és Dobó István utcák határolta területen készült el 165 millió forint értékben. A fejlesztést 39 millió forinttal az Országos Futópálya-építési Program 2024 támogatta – fogalmazott az alpolgármester.

Világítás is lett

Fontos szempont volt, hogy a beruházás a meglévő fákat ne érintse. A pálya a terület szélén halad, a zöldterület a futókörön belülre került. A kivitelező kialakított egy, az Ásványhát és a Belvíz utcákat összekötő 3 méter széles, beton térköves sétányt is. Ez utóbbi alkalmas a fenntartó gépjárművek, a gyalogos, valamint kerékpáros közlekedésre is alkalmas. A futópálya bejáratainál, egy-egy pihenőtéren 2-2 darab futást kiegészítő nyújtóeszközt, 5-5 kerékpártámaszt, valamint 2-2 padot és hulladékgyűjtőket is telepítettek. Ezeken kívül elkészült egy ivókút, és a futópálya mentén közvilágítást szereltek fel, 46 LED-es lámpatesttel, ami időkapcsolóval van ellátva, és kiépült a térfigyelő kamerarendszer is.