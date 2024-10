Önkormányzati forrásból, 150 millió forintért 800 méteres rekortán futópályát építettek a szőregi Monti Sándor parkban. A beruházást szombaton sportrendezvénnyel adták át. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester elmondta, a városvezetés célja, hogy Szeged minél zöldebb és egészségesebb település legyen. Ezért fontosak az ilyen beruházások, melyek egyszerre szolgálják a helyi közösségeket és szabadidős tevékenységnek biztosítanak helyszínt.

A város egyetlen, szintkülönbséges futópályáját adták át Szőregen. Fotó: Karnok Csaba

A városban ez az egyetlen futópálya, ami nem teljesen vízszintes: a nyomvonal egy dombra is felvisz, így az alföldi sportolók is kipróbálhatják az emelkedőn való futást, mely egyébként hét méteres szintkülönbséget jelent. A területen kiépítették a közvilágítást is, több ponton alakítottak ki pihenőhelyet, vannak fitnesz eszközök és növényeket is telepítettek.

A beruházás minőségi ugrás Szőreg életében

– jelentette ki Avramov András önkormányzati képviselő, aki elárulta, sok terv van még a terület hasznosítására, melyet ugyan a helyiek még mindig bányaként ismernek, de mostanra már szabadidőpark jelleget öltött.