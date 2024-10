Ismét megtelt szombaton a dorozsmai művelődési ház udvara, ahol most hétvégén rendezték a 14. Dorozsmai Tökfesztivált, ami a nevével ellentétben nem csak a tökös ételekről szólt. A fesztiválon hagyományosan halászlét is főztek, nem is keveset, több mint ötven csapat ragadott fakanalat. Voltak azonban, akik különleges ételekkel készültek, és olyanok, is akik a tökös süteményeken kívül faragták is a zöldséget.

Sokan voltak a művelődési ház udvarán. Fotó: DM

Ez itt nálunk a környező országokban ismert étel, Szerbiában szokták a halászok és a szegény emberek így sütni a halat, kint a vízparton

– mondta Lovai István egy fából készült nyárs mellett, amire halak voltak felhúzva.

Halászlé is készült azért

A férfi azt is elmondta, hogy most próbálkozott életében először ezzel a módszerrel, és nagyon bízik a sikerben.

– Vannak nehézségek, küszködünk, de ha minden jól megy, nagyon finom lesz a végén – tette hozzá, aki azért halászlét is készített.

A rendezvényen ott volt Kiskundorozsma önkormányzati képviselője is, aki most ugyan nem főzött, de lelkesen kóstolgatta az ételeket.

Nagyon büszke vagyok arra, hogy ma már a 14. Tökfesztivált rendezhettük meg. Én már három éve, amióta képviselő vagyok igyekszem a munkámmal minden évben többet hozzáadni ehhez az amúgy is színvonalas rendezvényhez

– mondta Ruzsa Roland.

A képviselő hozzátette, hogy nem lehet szó nélkül hagyni a művelődési ház dolgozóit sem, akik mindent megtesznek minden évben a rendezvény sikeréért.