Ha közeleg halloween, egy Vásárhelyi úti székkutasi család minden évben feldíszíti a házát.

Halloween Székkutason. Az idei kedvencünk az orgonaművész csontváz, no meg a társai. Fotó: Kovács Erika

Hazahozták Kanadából a dekorációt

A ház tulajdonosai korábban Kanadában éltek, ahol nagy hagyományai vannak a halloween ünnepnek. Amikor hazaköltöztek, magunkkal hozták az ottani dekorációikat. Úgy voltak vele, hogy mindegy, kinek mi a véleménye, Kanadában is szerették feldíszíteni a házukat, itthon sem változtatnak a szokásukon. Már első alkalommal is hatalmas sikert aratott a nem mindennap látvány a település lakói és az átutazók körében is.

Halloween – vidámságot csempésznek a rövidülő nappalokba

Minden évben sokan sétálnak el, hogy megnézzék közelebbről is a dekorációt, vannak, akik szelfiznek, családi fotókat készítenek a rémséges díszlettel. Néhány éve lapunknak elmondták, ez nem a mindenszentek és a halottak napja kigúnyolása, hiszen ők is járnak a temetőbe az elhunyt hozzátartozóikhoz, csak próbálnak egy kis vidámságot csempészni az egyre rövidülő nappalokat hozó őszbe.