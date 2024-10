A Highlights of Hungary elnevezésű nonprofit platform idén is keresi, kategóriák nélkül díjazza a legkiválóbb magyar teljesítményeket. A szervezet célja, hogy a tehetség, a szorgalom és bátorság ötvözeteként létrejövő magyar történeteket határainkon innen és túl is felismerje, széles körben megismertesse. Felkutatják azokat a személyeket és közösségeket, akik valamiben kiemelkedőt, példaértékűt alkottak, célja, hogy a pozitív hazai példákat állítsa középpontba, megmutatva a magyaroknak, hogy van mire büszkének lennünk, és a befektetett munka meghozza gyümölcsét.

Vidámabban indult a tanév a Bárcziban a Muralpaint alkotóinak köszönhetően. Fotó: Karnok Csaba

Az évad nagykövetei, Almási Kitti, Borbás Marcsi, Gyurta Dániel, Lackfi János és T. Danny nyáron kiválasztották a számukra legkedvesebb, kiváló teljesítményeket, így kialakult a Higlights of Hungary 2024-es mezőnye. A 25 jelölt között Lackfi János jóvoltából egy szegedi formáció is van: a Muralpaint Művészeti csoport.

Marton Ákos és Vinkó Leó egy évtizede kezdte meg falfelületek dekorálásával gazdagítani az épített környezetünket. Munkáik között találhatók óvodák, bölcsődék, középületek és ipari létesítmények. A csapat több mint 100 ezer négyzetmétert festett már tele, több mint kétszáz különböző megbízó kérésére. Ezerféle stílusuk közül az egyik legkedvesebb az a szegedi sorozat, mellyel lelakott, lerobbant trafóházak, gyárépületek oldalát változtatták színpompás mesevilággá, mindeközben nagyon valóságos természeti értékeket, hatalmas méretű sünt, harkályt, tiszavirágot, denevért felmutatva.

Meglepődtünk, hogy bekerültünk az esélyesek közé, mert Lackfi János sem keresett meg ezzel bennünket. Akkor tudtuk meg, amikor jött a telefon, hogy elfogadjuk-e a jelölést

– mesélte lapunknak Marton Ákos. Hozzátette: nagyon örültek, hogy felfigyelt rájuk valaki, aki még csak nem is szegedi, hiszen munkáik 80 százaléka ebben a városban, illetve a vármegyén belül látható. – Ráadásul a street art sem vonz nagy közönséget, így különösen értékes, hogy ilyen kategóriában is jelöltek lehetünk – tette hozzá.

A fiatal művészek abban bíznak, hogy ezzel a jelöléssel sikerül majd kitörniük a városból és országosan is ismertséget szereznek. De persze nagyon örülnének a pénzdíjjal járó győzelemnek is, így bíznak benne, hogy októberben, amikor a szavazás elindul, sok voksot kapnak majd. Addig sem unatkoznak azonban: bár nemrégiben fejezték be legújabb művüket, a Bárczi iskola falára festett mókusokat, nemsokára ismét dolgoznak – ezúttal a debreceni állatkertben. És lesz egy újabb SZETÁV-os alkotásuk is, erről azonban egyelőre még nem árultak el részleteket.