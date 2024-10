Olvasónk meglepődött, amikor fűnyírás közben meglátta. Megmutatta, megnéztük – tényleg ott volt. Le is fotóztuk. És tényleg meglepő a felbukkanása ilyenkor, hiszen a szakirodalom szerint az illatos ibolya estében a virágzási idő áprilistól május végéig tart. Ezért is szokták nem csak a szerénység jelképeként, de a tavasz hírnökeként is emlegetni.

Illatos ibolya virágzik Makón. Fotó: Szabó Imre

Illatos ibolya másodszor, harmadszor

Ennek a fajtának amúgy több színváltozata létezik – még fehér is. A szemet gyönyörködtető, szívet melengető őszi látványra persze van magyarázat. Az ibolya évelő növény; tényleg tavasszal virágzik, de ha ősszel van egy kis eső, utána meg némi napsütés – mint mostanában – akkor jöhet a másod- vagy harmadvirágzás. Még a fényviszonyok is ahhoz hasonlóak ezekben a napokban, mint amit tavasszal lehet látni.

Aki nyitott szemmel járja az utcákat, talán emlékszik rá: tavaly ilyenkor még november közepén is lehetett ebből a virágból látni a makói utcakertekben. Az időjárás nagyjából ugyanilyen volt, mint idén októberben. Vajon kitart még egy hónapig, ami most sarjadt? Olvasónk, aki felhívta rá a figyelmet, mindenesetre kikerülte a fűnyíróval, így az esély megvan rá.