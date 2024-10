Arra is figyelt, hogy a különböző színek és formák kiegészítsék egymást. Ez egy gyűjteményes kert, Magdolnához a természetközeli dzsungelkertek állnak közel, nem a kitérkövezett kertek. Arra is figyelmet fordítanak férjével, Zoltánnal, hogy a kert ne csak szép legyen, hanem ennivalót is adjon, így hátul mindenféle gyümölcsöt telepítettek. Csemegeszőlő sor választja el a díszkertet a gyümölcstől, de azt majd máskor nézzük meg.