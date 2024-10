Akadnak pozitív példák – egyébként külországokban is –, mint a 10 méter magas (a torony 18 méteres), 191 méter hosszú makói lombkorona sétány, amiről szép fotókat találhatunk és láthatunk a neten.

A lombkoronák élő alagutat képeznek az úttest felett. Fotó: Karnok Csaba

Nem, ezt a lombkorona alagutat a természet alkotta, legfeljebb a fák ültetése emészthetett fel kisebb-nagyobb összeget, annak idején. A fák lombja, koronája mintegy tetőt képez az aszfaltcsík felett, ami még nyáron is kellemes klímát és árnyékot biztosít az arra autóval, motorral közlekedőknek, a sétálókról nem is szólva. Ráadásul nagyon szép, lencsevégre kívánkozó látvány, fotónkon a Füvészkert felé vivő utcán lévő látható. Szegeden több ilyen van, elég ha csak az újszegedi Erzsébet ligetet vagy a Fő és Derkovits fasort említjük. És miattuk nem kell bosszankodni, csak a hűst és az árnyékot élvezni. Mert természetes, és minden esetben ez lenne a természetes.