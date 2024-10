Az idén 30 esztendős Makói Videóműhely fiatalokból álló csapata öt filmmel nevezett be az idei Wicked Wales nemzetközi ifjúsági filmfesztiválra. A műhely alapítója, szakmai vezetője, Czibolya Kálmán közösségi oldalán most arról számolt be, hogy mind az öt alkotás bekerült az Egyesült Királyság tagországában október 17-e és 19-e között megrendezett fesztiválprogramba. Mivel itt külön helyezéseket, díjakat ezen felül nem osztanak, ez a műhely egy újabb komoly külföldi sikere.

Külföldön is jól szerepelnek a makóiak. Illusztráció: Shutterstock