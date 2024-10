Nem elég, hogy ikrek, de úgy hívják őket, hogy Máté és Bence, ami összeolvasva Máté Bence. És ha még ez sem lenne elég érdekes, akkor tegyük hozzá, hogy az ikrek erdészeti iskolába járnak, és Máté Bence is pont erdészeti iskolába járt, igaz nem ugyanebbe. Itt kimerül az érdekességek sora, a fiúk ugyanis nem fotóznak. Még. Mert ki tudja, mit hoz a jövő.

A bácsalmási Máté Bence az ásotthalmi erdészeti iskolából. Vagyis Mészáros Máté és Mészáros Bence. (A sorrend nem biztos.) Fotó: Török János

A bácsalmási Mészáros Máté és Mészáros Bence az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákja és eddig még egyikük sem hallott Máté Bencéről, de ezek után biztos, hogy utánanéznek, vajon ki a 8. legismertebb Magyarországon élő magyar a világban. A Pusztaszerhez közeli tanyán élő Máté Bence fogalom a természetfotózásban, az egyetlen, akit az év ifjú természetfotósának és az év természetfotósának is megválasztottak a világon. Ő a szegedi erdészeti iskola diákja volt.

Pedig a bácsalmási ikrek egyike, Máté nem is ide készült, cukrász szeretett volna lenni. Testvére, Bence járt korábban az ásotthalmi erdészeti iskola nyílt napján, megtetszett neki, aztán végül jött vele a testvére is. Azt mondták, nem bánták meg és megígérték, megnézik kis is az a Máté Bence.