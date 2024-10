A mórahalmi bölcsőde is csatlakozott a mosoly világnapja alkalmából meghirdetett "Egy mosollyal a békéért!" elnevezésű országos sétához. A csapat az összes kisgyermekkel és dolgozóval délelőtt indult a bölcsődéből, zászlókkal, zenével színesítve a vidám menetet. Az útjukba eső házakhoz kedves idézeteket dobtak be, amelyekkel a járókelőket is megajándékozták. Azon túl, hogy a mórahalmi bölcsődében mindig vidám az élet, ezzel a sétával Mórahalom is felkerült az országos mosolytérképre.