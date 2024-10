Október 19-én az Őszi családi matiné kézműves programjaira várják majd a családokat, október 26-ra, a Múzeumok Őszi Éjszakájára pedig rendhagyó tárlatvezetésekkel készülnek az időszaki és állandó kiállításokban.

Termények és mesterségek az Algyői Tájházban

Az Algyői Tájház is csatlakozott az országos programsorozathoz. Október 9-én 10 és dél között a helyi óvodásokat várják majd interaktív programokkal, amelyek az intézmény állandó kiállításához illeszkedve a kukoricához kapcsolódnak. A gyerekek részt vehetnek kukoricafosztáson, morzsoláson, daráláson. A kézműves foglalkozáson csuhészirmokból és kukoricaszemekből alkothatnak napraforgót, kukoricalisztből pedig finomságokat is készíthetnek, amelyeket meg is kóstolhatnak.

Október 16-a és 24-e között egy kiállításon a Szegedi Napsugaras Egyesület közreműködésével olyan népi kézműves mesterségek tárgyait mutatják majd be, mint a vesszőfonás, tojásírás, fazekasság, csipkeverés, bőrművesség, gyöngyfűzés, csuhéfonás, gyékényfonás és a hímzés. Október 28-ától 31-éig pedig kézműves és gasztro-programokra várják a gyerekeket az őszi szünetben. A november 4-i óvodásoknak hirdetett interaktív foglalkozáson pedig a dió kapja majd a főszerepet.

Algyő kukoricát is morzsolhatnak a gyerekek. Illusztráció: Kiss Zoltán

Nem csak tárgyakat, de identitásunkat őrzik a múzeumok

A Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozatot 19 éve indították útjára hazánkban. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a nyitórendezényen úgy fogalmazott, hogy a fesztivál mintegy hatszáz programmal visz minket közelebb a magyar gasztronómiához, és ezáltal mindahhoz, ami többek között magyarrá tesz, megtart minket a hétköznapokban. A fesztivál mottójára reflektálva hangsúlyozta, hogy múzeumaink a kultúránk, a magyarságunk, az identitásunk minőségét őrzik meg tárgyban, közösségben, dallamban, élményben.