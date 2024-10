Azzal is többször traktáltam már az olvasókat, hogy Csongrád-Csanád vármegyében az egyik kedvenc városom Csongrád, többször sétáltam parkjaiban és ejtőztem a Holt-Tisza partján. Szép, nyugodt napok, percek és pillanatok voltak. A természet fantasztikus élményt nyújtott, látszólag nem történt semmi, „csak” a madarak beszélgettek egymással, a Nap játszott a fodrozódó, szél borzolta vízen, én pedig csak ültem és „néztem ki a fejemből”. Szerintem nincs ennél jobb, pihentetőbb.

A csongrádi őszi életkép mindenkinek mosolyt csal az arcára. Fotó: Imre Péter

Múlt vasárnap is elutaztam Csongrádra egy kis nyugalomért – nem csalódtam. Már a buszból láttam a központban, a boltok és bérházak közelében kialakított több szereplős életképet. Elmosolyodtam, és elhatároztam: ebéd után megnézem közelebbről. Így is történt, kávéval a kezemben sétáltam el a helyszínre. Több szereplő és tárgy formázza a jelenetet, a tótágast álló tökfejű alaktól, a boszorkányon át a tündérig, de egy-két eszköz, például talicska, demizson és borosüveg is látható a kompozícióban. Lehet, utóbbiakból kifogyott a nedű, azért olyan vidámak az alakok. A feliraton pedig egy cáfolhatatlan Móra Ferenc idézet olvasható a Cinege cipője című verséből: Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak.