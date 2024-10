A tanítás nélküli munkanapok közül az idei tanévben minden iskolának egyet pályaorientációs nap rendezésére kell fordítani. A szegedi Janikovszky Éva Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában pénteken tartották meg ezt a programot.

A legnépszerűbb program a tűzoltóbemutató volt. Fotó: Karnok Csaba

– Szerettük volna, hogy élményszerűen, testközelből ismerjék meg a gyerekek a közismert és kevésbé közismert szakmákat – mondta el Kiss László főigazgató. Ezen a napon a Szegedi Rendőrkapitányság, a sándorfalvi és tiszaszigeti önkéntes tűzoltók, a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. és a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat is kitelepült az intézménybe. A diákok beülhettek járműveikbe, felvehették a lövedékálló mellényeket, sisakokat, munka közben láthattak seprűs takarítógépet és kérdezhettek is. De a résztvevő szervezetek munkatársai maguktól is meséltek: a vízimentők bemutatták például, hogyan kell használni mentőeszközeiket, a tűzoltók pedig a kocsiban lévő felszereléseket vették végig. A legnépszerűbb természetesen a tűzoltó bemutató volt: az önkéntesek három fecskendővel locsolták az udvart. A napsütésben még szivárványt is varázsoltak az intézménybe. Miközben a gyerekek hangosan tapsoltak, a felnőttek mosolyogva néztek össze mögöttük: erre a napra biztosan sokáig emlékezni fognak.