Több mint 23 ezren pályáztak az idei Év madárfotósa (Bird Photographer of the Year 2024) versenyre, melynek győzteseit, helyezettjeit minap hirdették ki a szervezők. A szegedi születésű, Pusztaszeren élő világhírű természetfotós, Máté Bence megnyerte a portfólió kategóriát a Pusztaszer környéki vizeken, vízpartokon élő madarakról készített fényképeivel. A nemzetközi versenynek rajta kívül is volt magyar díjazottja, Szűcs Boldizsár második lett a városi madarak kategóriában.

Lélegzetelállító fotókkal lett portfólió díjas Máté Bence. Fotó: Máté Bence

A megmérettetésről tudni kell, hogy a Bird Photographer of the Year egy globális fotóverseny, a madarak szépségének és sokszínűségének ünnepe, valamint a mai, modern digitális képalkotó rendszerek rugalmassága és minősége előtti tisztelgés.

– A kíváncsiság, a harmónia, a túlélésért folytatott küzdelem és a látványos pillanatok mind a természeti világ részei, és én mindig alázatos szemtanúja voltam és vagyok a meghitt és eseménydús természetnek. Szerencsés vagyok, mert korlátlan lehetőség vesz körül, hogy otthonom közelében megfigyelhessem és lefotózzam ezeket a pillanatokat. A helyi madarakról szerzett ismereteimet a legújabb technológiák kreatív felhasználásával ötvözve hoztam létre ezt a helyi vizes madarakat tartalmazó portfóliót, hogy elmeséljem történeteiket és kiemeljem életük látványos pillanatait – nyilatkozta a neten a versenyről Máté Bence, akinek a kiállításairól, elért eredményeiről rendszeresen olvashatnak lapunk hasábjain és már Pusztaszer közeli otthonába, madaras birodalmába is ellátogathattunk.