– A rizs most került bele, még puhulnia kell, de szerintem fél egyre kész lesz – mondta a rizses, darált húsos lecsót kavargató férfi. A Kisteleki Kertész- és Kertbarát Kör hagyományosan ezt az ételt készíti a sajt- és gasztronómiai fesztiválon, így történt ez idén is, 200 adag rotyogott a bográcsban, amit ingyenesen szétosztottak a fesztiválra kilátogatók között. Takó Sándor, az egyesület vezetője elmondta: tavaly ők nyerték a birkapörkölt főző versenyt – szombaton a helyszínen írták rá az akkor díjként átvett agyag kaspóra az eredményt –, ebben az évben ringbe szálltak a karcagiak is, és bizony az ottani „birkapöri” hungarikum.

Az idei sajt- és gasztronómiai fesztivál is nagy sikert aratott Kisteleken. Fotó: Imre Péter

Nemzetközi ételek a sajt- és gasztronómiai fesztiválon

Az ízek utcája több nép, ország ételeit vonultatta fel, volt például svájci, erdélyi és indiai, hindu stand, utóbbi étkeket a balástyai Nandafalva képviselői varázsolták a fesztivál étlapjára. Kóstolhattunk kecskesajtot, bárányfej levest, samosát, vagyis zöldséggel töltött tésztát, amibe borsó, karfiol, indiai fűszerek kerülnek, és édes-csípős mártással igazán finom – nem hittük el, de megkóstoltuk és igaz –, valamint zakuszkát, juhtúrós puliszkát, és különböző édességeket, például erdélyi kekszet, indiai sütiket, fánkot, palacsintát és a hungarikumok gyűjteményében szereplő Rákóczi-túróst.

Eljött a kóstolgatás ideje

– Annyi mindent összeettek már, nem is tudom hova fér beléjük – mondta egy aggódó apuka, miközben csemetéi egymás után tüntették el a finomságokat a hindu, indiai stand kínálatából – Nem baj, most ennek a napja van – nyugtatgatta az étkek kínálója.

Koncertekkel zárult a program

Tapasztalatból állíthatjuk, aki lemaradt a városszépítők főzte gulyásról, a birkapörköltről vagy a kertbarátok lecsójáról, az ízek utcáján sétálva és kóstolgatva, falatozva is jól lakhatott. Utána jöhetett a lazítás, a felhőtlen szórakozás, a fellépő előadók hallgatása, a fiataloknak este gyerekdiszkó a volt OTP-épületben, és a napot a vacsora zárta a Sógorok formáció szereplésével.