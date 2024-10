A tizenharmadik szántóversenyt rendezik meg szombaton Balástyán a Forráskúti út és a régi felvásárló telep útjának kereszteződésénél lévő önkormányzati területen. A megmérettetésre eddig 25-en jelentkeztek – tudtuk meg Ujvári László polgármestertől, aki még elmondta, a parcellákat az önkormányzat dolgozói alakítják ki.

– Ennek a programnak a megvalósulásában is nagy szerepet játszik az összefogás, a gazdák és a gépészek együttműködése. A zsírégető kerti partihoz hasonlóan ez a rendezvény is magán kezdeményezésként indult, majd egyre nagyobb szerepet játszott benne az önkormányzat – közölte a faluvezető. Az eredeti időpontban, szeptember 7-én az aszály okozta talajviszonyok miatt nem tudták megrendezni, de mivel eddig – mióta életre hívták – minden évben megtartották, most sem szerették volna, ha elmarad.

– A betakarítás után, a talaj-előkészítés és az őszi gabona vetésének kezdetekor találtunk rá időpontot. A szántóverseny fontos része községünk életének – fogalmazott Ujvári László.

A rendezvényen a támogatók felajánlásából 320 adag babgulyás készül, ami díjmentesen fogyasztható, a résztvevőket pedig az önkormányzat vendégeli meg ebéddel.

A program a gyülekezőt és regisztrációt követően 8.45-kor a megnyitóval kezdődik, a szántóverseny 9 órakor startol, 10 órakor kezdődnek a gyerekprogramok, majd 14 órától látványos versenyszámok következnek: gyorsulás, erőhúzás és ekevas hajítás.