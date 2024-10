Szegedi Vadaspark: jövőre újra

A vendégekre változatos programok vártak, amelyekben az ijesztgetés, a horrorösvény is szerepet kapott, igaz ezt kifejezetten felnőtteknek ajánlották a szervezők. De a kisebbek is jól érezték magukat, családok több csemetével, szerelmesek, baráti társaságok barangoltak a sejtelmesen sötét Szegedi Vadasparkban. Felfedezték a különböző állatokat – a kivilágított zsiráfházban jól látszottak a lakók –, válogatva a programok, a megvásárolható finomságok, jelmezek és rémisztő álarcok között. Az állati halloween jól sikerült, találkozzunk jövőre is!