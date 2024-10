Az Újraélesztés Világnapja alkalmából egész napos programmal várták az érdeklődőket a Szegedi Orvostanhallgatók Egyesületének tagjai és a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád Vármegyei Szervezetének önkéntesei. A Szeged Plazában hasznos információkat kaphattak, akik ellátogattak a rendezvényre.

Bárki megtanulhatta az újraélesztés technikáját az orvostanhallgatók rendezvényén. Fotó: Török János

Az újraélesztési ismeretekre szerencsére ritkán van szükségük a laikusoknak, de ha mégis beleszaladnak egy ilyen helyzetbe, sokat számít, ha tudnak segíteni. A sikeresség ugyanis elsősorban azon múlik, hogy a mentők kiérkezéséig megkezdi-e valaki időben

– magyarázta a program jelentőségét Hodos Kata szervező. Éppen ezért csecsemő, gyermek és felnőtt ambubabát is vittek a Plazába, így bárki megtanulhatta, hogyan kell a különböző korosztályokat újraéleszteni.

A gyakorlati oktatás mellett az orvostanhallgatók tartottak életmód tájékoztatót is, hiszen a szív-érrendszeri betegségek jelentős része megelőzhető lenne. Elmondták például, hogy a sok zsír és cukor fogyasztása érelmeszesedést okozhat, mely aztán stroke-hoz vagy infarktushoz vezethet. – Ha már ezek rizikóját csökkentjük, sokat teszünk egészségünkért – magyarázták.

Mivel a Szeged Plazában sok család is megfordul, készültek a legkisebbeknek is. A Teddy Maci Kórházban ők plüssfigurákat műthettek, röntgenképet készíthettek róluk és akár a belső szerveiket is megnézhették. A játékos orvoslással nem csak lefoglalták magukat, amíg szüleik tanultak: a tapasztalatok azt mutatják, hogy így jóval kevésbé félnek, ha ők maguk kerülnek kórházba.

A programra ellátogatók nyereményjátékon is részt vettek, így a szerencsések nem csak hasznos tudással, de a támogatóknak köszönhetően ajándékokkal is gazdagabbak lehettek.