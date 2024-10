Az egész napos vizuális ingerek, a készen kapott információk, a digitális eszközök uralta világban a mai gyerekek nehezen megszólíthatók Horváth Zoltán, a Válassz Te is sportágat! nagyszabású rendezvény társszervezője, a Hódmezővásárhelyi Futball Club elnöke szerint is. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központtal közösen létrehozott eseményen tucatnyi sportágat próbálhatott ki az előzetesen regisztrált majdnem ezer óvodás és iskolás. Megjelentek többek között a mazsorett, labdarúgás, vízi- és kosárlabda, íjászat, ökölvívás, tájfutás és a krikett sportok helyei egyesületei. De jelen volt a HSZC Eötvös József Technikum is, hogy sportedző- és szervező ágazatát népszerűsítse.

A sikeres vásárhelyi sportágválasztó a Hódtói Sportcsarnokban. Fotó: Tábori Szilvia

Horváth Zoltán szerint egyértelmű össztársadalmi probléma, hogy egyre nehezebb megmozgatni a fiatalokat a napi külső ingerek, a telefon, a számítógép mellett. Fontos lenne, hogy mindannyian találjanak egy olyan szabadidős, rekreációs sporttevékenységet, amelyet örömmel végeznek. Optimális esetben az iskolai testnevelés órák mellett legalább heti két-három alkalommal mozogjanak, legyen az úszás, foci, atlétika, vagy akár falmászás. Úgy véli, ezzel nagyot lépnénk előre az egészségesebb társadalomért, megelőzve a mozgásszegény életmódból eredő egészségügyi problémákat. A HFC vezetője úgy látja, a szemléletformálásban a szülők felelőssége is vitathatatlan, példamutatással, következetek neveléssel a gyerekekben is kialakulhat egy természetes igény a folyamatos mozgásra, sportolásra.