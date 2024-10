Zéti gazdája, Farkas László pontosan emlékszik az első találkozásukra; ahogyan a szelíd golden retriver minden kérését első szóra teljesítette. Mintha a kutya megérezte volna, abban pillanatban kezdődött el közös életük – mesélte lapunknak Farkas László szociális segítő éppen közös életük harmadik évfordulóján, október 3-án, csütörtökön. Alig másfél héttel Az Év Hős Kutyája verseny végétől hat szolgálati, terápiás-, segítő- és mentőkutya, Dani, Dió, Hope, Mici, Tyn és a szegedi Zéti vár a végső döntésre.

Október 15-ig lehet szavazni Az Év Hős Kutyája jelöltjeire, köztük Zéti, a segítő kutya is várja a kattintásokat. Archív fotó: Frank Yvette

A hős Zéti, a terápiás kutya

Az Év Hős Kutyája verseny szervezői úgy érezték, hogy méltatlanul kevés figyelem irányul a segítőkutyákra. Az emberek többsége még mindig alulinformált velük kapcsolatban és nem is sejtik, milyen sokféle területen képesek helytállni. Ezért a figyelemfelkeltés mellett az edukáció is a kezdeményezés fontos célja.

Egy 16 évvel ezelőtti súlyos balesetben megsérült, mellkastól lefelé lebénult Farkas László szerint ugyancsak az ismeretterjesztés miatt fontos ez a verseny. Nem a díj vagy az elismerés számít, sokkal inkább a jelenlét. Mint mesélte, máig előforduló élethelyzet, hogy egy vendéglátóhelyen nem kívánatosak, netán meg kell harcolniuk azért, hogy bejussanak egy intézménybe. Ahogy az is mindennapos eset, hogy az utcán kérdés nélkül etetnek, simogatnak meg egy vakvezető kutyát, pedig az egyáltalán nem szerencsés.

Kapocs az emberek között

Mostanában közeledünk afelé, hogy az emberek helyenként túlzott segíteni akarása és a lényegi információk találkozzanak egymással – mondta Farkas László. Úgy véli, a sok-sok ismeretterjesztő foglalkozás, vagy egy ilyen verseny segít előbbre lépni. Tapasztalata szerint egy olyan segítőkutya is, mint Zéti kiváló kapocs lehet az emberek között. A jelenlétében elindulhat egy fontos kommunikáció, amelyből tanulhatnak egymásról és egymástól.

– Zéti végtelen nyugalma, barátságos kisugárzása kinyitja az emberek lelkét – mondta Farkas László.

Zéti kinyitja az emberek lelkét. Archív fotó: Frank Yvette

Fasírtkóstoló munkakör

Az Év Hős Kutyája 2024 díjra Véber-Ördög Réka jelölte Zétit a következő sorokkal: "Mi Lacival és másik két barátommal minden nap együtt ebédelünk, ahová Zéti is csatlakozott. Annyira megszerették az étteremben is, hogy előléptették fasírtkóstoló munkakörben. Péntekenként Laciék eljárnak a Somogyi-könyvtárba is, ahol az alsós gyerekek felolvassák Zétinek a kedvenc meséjüket. Nagyon sok történetet tudnék még mesélni a kedvenc barátaimról, Zétiről és Laciról, de hagyok másoknak is lehetőséget".