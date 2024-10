Balástyai falunapok 1 órája

Zöldség- és virágfesztivál a balástyai sportcsarnokban – galériával

A balástyai falunapok egyik legnagyobb látványossága a zöldség- és virágfesztivál kiállítása volt, ahol bemutatkoztak a helyi vállalkozások és civil szervezetek is. A különleges zöldség- és virágfesztiválon a helyi termelők mutatták be a szemre is tetszetős portékáikat.

Imre Péter Imre Péter

A pénteken és szombaton tartott 24. balástyai falunapokon három év szünet után rendezték meg újra a zöldség- és virágfesztivált. A kiállításnak a sportcsarnok adott otthont, a terményeken kívül bemutatkoztak, standdal voltak jelen a helyi vállalkozások, civil szervezetek egy része is. A helyszínhez szabadtéri kompozíciók vezették az embert, a bejáratnál zöldségekből (répa, hagyma, paprika, saláta, uborka, különböző tökök) alkotott szívben szerepelt a felirat: Balástya Falunap 2024. Ez már sokat elárult. Gyönyörű kompozíciók fogadták a látogatókat a balástyai zöldség- és virágfesztiválon. Fotó: Imre Péter Zöldség- és virágfesztivál: a szem is jóllakott Bent már a folyosón is dekorációk sorakoztak, emlékezve a korábbi időkre, azok főszereplőire. A sportcsarnok küzdőterén ezúttal a különböző kompozíciók, standok vetélkedtek egymással. Mindegyik nyert, mert mind érdekes, ötletes, étvágygerjesztő volt. Legszívesebben egy nagy karéj zsíros kenyérrel odaültünk volna a paprikák, paradicsomok, retkek mellé falatozni. De a két napig látható kiállításon a szervezők mindent a szemnek szántak, az viszont alaposan jóllakhatott. Kitettek magukért a balástyai gazdálkodók Feltétlenül meg kell említeni azokat, akik ennek a csodának – nem túlzás! – a megalkotásában főszerepet játszottak: Csáki Anita, Farkas Aranka, Gera Ágnes és Stiebel Mária. De szinte mindegyik balástyai gazdálkodó hozzájárult terményeivel, mindenki szívügyének tekintette a rendezvényt. És Balástya felvonultatta az értékeit. Szubjektív, de nekem a kukoricából rajzolt Magyarország térkép tetszett a legjobban. Az egyik látogató büszkén jegyezte meg: – Nagyon szép a kiállítás! Ezt nehéz lesz jövőre felülmúlni. Vélemény: lehet, hogy nem is kell, elég lesz újra megugrani ezt a magasságot. A fotók mindent elmesélnek.

Zöldség- és virágfesztivál a balástyai sportcsarnokban Fotók: Imre Péter

