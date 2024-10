Kendrusz Attila szegedi rabbijelölt és Blaho Attila jazz-zongorista szeptemberben indította útjára a zsidó liturgia zenei világát bemutató, interaktív koncertsorozatot a Szegedi Zsidó Hitközség és Mihálffy Béla országgyűlési képviselő támogatásával. Az ingyenesen látogatható sorozat vasárnap 16 órakor folytatódik az aktuális zsidó nagyünnepek dallamvilágának ízelítőjével a hitközség Gutenberg utcai székházának dísztermében.

Kendrusz Attila rabbijelölt trombitál és énekel is a zsidó liturgia dallamait felvonultató koncerteken. Archív fotó: Török János

Zsidó liturgia és jazz fonódik

Nagy öröm volt számunkra, hogy már az első alkalommal több mint hatvanan jöttek el. A célja a sorozatnak, hogy bemutassuk a zsidó dallamvilág szépségeit, de nem az elterjedtebb módon, azaz populárisabb slágereken keresztül. Meggyőződésem, hogy a zsidó liturgia dallamai, imái egy koncert keretében is nagyon mélyen képesek megérinteni a hallgatóság lelkét, a vallásos és nem vallásos közönségét egyaránt

– mondta el Kendrusz Attila, aki nyolcéves kora óta trombitál.

Felkérésére Blaho Attila jazz-zongorista, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának mesteroktatója azonnal igent mondott, noha korábban nem mélyült el a zsidó liturgia dallamvilágában. A ráhangolódás azonban könnyen ment számára.

– Nagyon vonz az összes keleti kultúra, azok dallam- és harmóniavilága, valamint szellemisége egyaránt. Emellett sokszor játszottam már együtt nem tipikus jazz-zenészekkel, például görögökkel, de sokszor játszottam már francia sanzonokat is. Mindig izgalmas kihívás egy más skála-, harmónia- vagy ritmusrendszer. Igyekszem sokféle zenét hallgatni, például indiai, perzsa zenéket is. Kendrusz Attilával a felkészülés során mindig elmondatom a zsidó liturgikus dalok szövegét is, hogy tudjam, mi az üzenet – fejtette ki Blaho Attila. Hozzátette, az külön nagy élmény számára, hogy négy-ötszáz, sőt több mint ezeréves zsidó dallamokat is játszhat a koncerteken.

Löw Lipót emléke előtt is tiszteleg az interaktív koncert

Kendrusz Attila a vasárnapi koncert apropója kapcsán elmondta, hogy szerdán este köszöntött be a zsidó közösségekben a hét napon át tartó Szukkot ünnepe, más néven sátoros ünnep. Arra emlékeznek, hogy az Örökkévaló az egyiptomi kivonulás után negyven éven át gondoskodott népéről a sivatagi vándorlás során. Emellett a Ros Hásáná és a Jom Kippur ünnepköréhez kapcsolódó dallamok is elhangoznak majd.