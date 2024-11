Csongrádon idén is számos szervezet és vállalkozás fogott össze, hogy a karácsonyi időszakban segítséget nyújtsanak a rászorulóknak. Az advent közeledtével egyre több helyi egyesület, civil közösség és intézmény szervez adománygyűjtést, hogy szebbé tegyék az ünnepeket a hátrányos helyzetű családok, gyermekek és idősek számára.

Adománygyűjtést szerveztek a Csongrádiak. Fotó: Csongrád Facebook

December 9-ig tart az adománygyűjtés

A Csongrád Város Piroskavárosi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat élelmiszert és „cipősdoboz” ajándékokat is gyűjt. A tartós élelmiszereket a szervezet gyűjtőpontján, a Kossuth tér 7. szám alatt, az önkormányzat udvarán várják december 9-ig. A rászoruló gyermekekre is gondoltak: a Csongrád Angyalaival összefogva könyveket, játékokat, édességeket gyűjtenek, a nagyobb gyermekek számára pedig tusfürdőt, sminkkészletet és írószereket is szívesen fogadnak.

A Kertvendéglő már ötödik alkalommal indítja útjára a Karácsonyi Járatot. A Csongrád Angyalaival és más szervezetekkel együtt cipősdobozba csomagolt ajándékokat várnak, amelyeket a járat segítségével osztanak szét. Elsősorban a 0–14 éves korosztály számára gyűjtenek, december 10-ig, a vendéglőben.

A Csongrádi Vállalkozó Nők Közössége is csatlakozott, hogy támogassák a családsegítő és a Csongrád Angyalai karácsonyi adománygyűjtését. Mint írják, „szívügyünk, hogy a rászoruló csongrádi családoknak is szeretetteljes, bőséges ünnepet teremthessünk.” Az adományozók számára listát is összeállítottak a szükséges tárgyakról:

Tartós élelmiszerek: konzerv, zöldség és gyümölcs, száraz tészták, pudingpor, kakaópor, tea, tartós tej, cukor, liszt.

Édességek: csoki, nápolyi, csomagolt bejgli, mikuláscsoki, szaloncukor.

Tisztálkodási szerek: dezodor, tusfürdő, fogkrém, sampon.

Gyűjtőpontjaik: Mamakosár, Aranykosár, Kisköz ABC, Húsbolt (az OTP mellett).

A csongrádi összefogás ismét bebizonyítja, hogy az ünnepi időszak nemcsak az ajándékokról szól, hanem az egymás iránti törődésről és támogatásról is.