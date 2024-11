– A fiatalok számtalan veszélynek vannak kitéve. Nekünk az a feladatunk a bűnmegelőzésben, hogy az általunk gondozott és támogatott gyerekek figyelmét felhívjuk arra, hogyan tudják magukat megvédeni, és felismerjék az adott problémát – mondta lapunknak a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató általános igazgatóhelyettese.

A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok szituációs játékokat játszottak, ahol bűnügyi nyomozóként keresték a tettest Fotós: Gémes Sándor

ÁGOTA Közösség, ahol segítenek

Balogh Zsolt szerint a tájékoztatáson túl az a legfontosabb, hogy a gyerekek a szabadidejükben is el tudják foglalni magukat. Ha egy olyan közösségben élnek, ahová valóban tartozhatnak, és sikereket érhetnek el, akkor kevésbé kallódnak el.

A szolgáltató bűnmegelőzési divízióvezetője arról beszélt, pontosan hogyan igyekeznek felvilágosítani a gyerekeket.

– Van egy ifjúsági, szabadidős, kulturális, képzési és lelkiségi központunk ÁGOTA Falván, Tass-Alsószenttamáson, amely gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek számára épült. Itt már rengeteg bűnmegelőzési tematikus napot szerveztünk a vér szerinti családjukat nélkülöző gyerekeknek. Ezeken tízállomásos vetélkedők is voltak; rendszeresen eljönnek a rendőrök, a katasztrófavédelem szakemberei, sőt a mentők is, akik előadásokat tartanak. A gyerekek ilyenkor megnézhetik, és be is ülhetnek a rendőrautóba – fogalmazott Bakai Krisztián.

Az ÁGOTA Közösség fiataljai nyomozók bőrébe bújva ujjlenyomatokat kerestek Fotó: Sándor Judit

Fontos a beszélgetés

Az ÁGOTA Közösség szakemberei nemcsak tematikus napokon és az ÁGOTA Táborban tartanak bűnmegelőzési tematikájú foglalkozásokat, hanem a lakásotthonokat is látogatják.

Bakai Krisztián elmondta, hogy a gyerekek rendkívül fogékonyak, amikor a bűnmegelőzésről van szó.

– A lakásotthonokban délutánonként körülbelül egyórás foglalkozásokat tartunk. Természetesen nem úgy állunk ki a gyerekek elé, hogy azt mondjuk nekik: „Ne lopj, mert börtönbe kerülhetsz.” Inkább beszélgetünk velük az érzéseikről, arról, hogy mi történik velük, és hogyan választhatják a helyes utat, ha döntés elé kerülnek – folytatta Bakai Krisztián.

Amennyiben egy olyan gyermek kerül az ÁGOTA Közösségbe, aki már összeütközésbe került a törvénnyel, az ő kezét sem engedik el.

– Ilyenkor az a feladatunk, hogy gyermekvédelmi gyámjával közösen megnézzük, hogyan tudunk segíteni. Például elkísérjük a bírósági tárgyalásra, vagy ha szerhasználó, elvisszük a drogambulanciára, és támogatjuk az elterelésben – tette hozzá Balogh Zsolt.