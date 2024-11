Rengeteg ősi, generációkon átörökített tudás lapul a nőkben Vörös Éva védőnő szerint, csupán tudni kell bátran használni. A babamasszázs előnyei között említi: csökkenti a hasfájást, hozzátáplálásnál jótékonyan támogatja az emésztést, stimulálja az érzékszerveket, erősíti, nyugtatja az idegrendszert, a fogzási fájdalmat is enyhíti, de aktiválja az immunrendszert, fejleszti a testtudatot, közben a kötődést segítő oxitocin nevű hormon termelődik. Előfordulhat, hogy – különösen a has tájékát masszírozva – a zsigerekben, netán születés közben felgyűlt feszültség sírással távozik, ám nem sokkal később a baba megnyugszik és fokozatosan javul az alvás minősége is. Ilyenkor lényegében a sírással gyógyulnak a babák.

A babamasszázs elmélyíti a kötődést, enyhíti a feszültséget és az esetleges fájdalmat. Fotó: Tábori Szilvia

Vörös Éva nyugalmazott védőnő a vásárhelyi gyermekkönyvtár kisbabás szülők körében meglehetősen népszerű babázó klubjának rendszeres vendége. A babamasszázs alapfogásait tanulhatják meg segítségével. Fontosnak tartotta elmondani, hogy érdemes figyelni a baba elutasító jelzéseire, illetve arra, milyen mozdulatokat fogad szívesen, mivel segítjük, támogatjuk. Ez természetesen idővel változhat is, semmit nem szabad erőltetni. A hasfájósoknak eleinte a hasi masszírozás kellemetlen lehet, erre érdemes felkészülni.